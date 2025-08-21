আবিদুল ইসলাম খান
নির্বাচিত হলে আবাসন সংকট দূর করবো, গণরুম-গেস্টরুম কালচার রাখবো না
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে (ডাকসু) নির্বাচিত হলে শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট দূর করার পাশাপাশি গণরুম ও গেস্টরুম কালচারের মূলোৎপাটন করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান।
তিনি বলেন, ক্যাম্পাসের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসে। নির্বাচিত হলে শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট দূর করে তাদের মধ্যে মানসিক প্রশান্তি আনার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো। যেন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালোভাবে থাকতে পারে এবং পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারে।
ছাত্রদলের এ ভিপি প্রার্থী আরও বলেন, ছাত্রদলের প্যানেল বিজয়ী হলে গণরুম ও গেস্টরুম কালচারের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটি থেকে চিরতরে মূলোৎপাটন করা হবে। ক্যান্টিনে ফাও খাওয়া থেকে রাজনৈতিক যেসব অপসংস্কৃতি ছিল, সেগুলোর মূলোৎপাটন করা হবে।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।
- আরও পড়ুন
- ডাকসুতে ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল, জিএস হামিম
ঢাবির ১৮ হল সংসদে প্রার্থী ঘোষণা ছাত্রদলের
আবিদুল ইসলাম খান বলেন, সংগঠনের অভ্যন্তরীণ নেতাকর্মীদের ভোটাভুটির মধ্যদিয়ে ছাত্রদলের প্যানেলে প্রার্থী নির্বাচন করে আমরা যে ইতিহাস রচনা করেছি তা যে কোনো ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ইতিহাসে বিরল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম ভোটাভুটির মধ্যদিয়ে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ছাত্রদল তাদের প্রার্থী নির্বাচিত করেছে। আশা করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সেটা হৃদয় থেকে স্বাগত জানাবে এবং সেই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে আমাদের পাশে থেকে উৎসাহ দেবে।
তিনি বলেন, একজন স্টুডেন্ট ফার্স্ট ইয়ারে ঢোকার পর তার পড়াশোনা, রেজাল্ট, গবেষণা, সহশিক্ষা এবং পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যা যা প্রয়োজন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সেদিকে ফোকাস করবে।
ঢাবিকে পরিপূর্ণ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরে ছাত্রদলের প্যানেলের বেশি ফোকাস থাকবে জানিয়ে আবিদুল ইসলাম খান বলেন, ক্যাম্পাসের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসে। বাইরের হোস্টেল বা মেসে থাকলে তাদের প্রচুর পরিমাণে খরচ হয়। অনেকের পরিবার আর্থিকভাবে সমর্থন দিতে পারে না। তখন এসব শিক্ষার্থীর ৪-৫টি টিউশন করে চলতে হয়।
তিনি বলেন, এই শিক্ষার্থীরা সারাদিন শুধু টিউশনের পেছনে সময় দেওয়ায় একাডেমিক পড়াশোনায় পর্যাপ্ত সময় দিতে পারে না। এতে তাদের রেজাল্ট ৩.৫০ (সিজিপিএ)-এর নিচে নেমে যায়। ফলে তারা ভালো কোম্পানিগুলোতে চাকরির জন্য আবেদন করতে পারে না।
- আরও পড়ুন
- তন্বীর সম্মানে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদ ছেড়ে দিলো ছাত্রদল
ডাকসু নির্বাচনে যেসব প্যানেলের নেতৃত্বে নারী শিক্ষার্থী
ছাত্রদল মনোনীত এ ভিপি প্রার্থী আরও বলেন, আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট দূর করতে চাই। ক্যাম্পাসে তাদের জন্য একটি মানসিক প্রশান্তি আনতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো। যেন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালোভাবে থাকতে পারে এবং পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারে।
পরিপূর্ণ ইশতেহারে ছাত্রদলের চিন্তার প্রতিফলন শিক্ষার্থীরা দেখতে পারবে বলেও জানান আবিদুল ইসলাম খান।
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন- ছাত্রদল প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী তানভীর বারী হামিম ও সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) প্রার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদসহ অন্য নেতারা।
এমএইচএ/এমকেআর/জেআইএম