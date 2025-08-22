ডাকসু নির্বাচন
শামসুন নাহার হল সংসদের স্বতন্ত্র প্যানেল ঘোষণা
আসন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে শামসুন নাহার হল সংসদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ‘জাগরণী ঐক্য সংসদ’ নামে স্বতন্ত্র প্যানেল ঘোষণা করেছেন হলটির ১১ শিক্ষার্থী।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬ টায় বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ প্যানেল ঘোষণা করেন তারা।
ঘোষিত প্যানেলে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে প্রার্থী হিসেবে স্মৃতি আফরোজ সুমি এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে সামিয়া মাসুদ মম-এর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া, সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন নিয়ন মনি।
প্যানেলের অন্যান্য প্রার্থীরা হলেন- সাহিত্য সম্পাদক পদে ইসরাত জাহান সুমনা, সংস্কৃতি সম্পাদক পদে উমা রানী পোদ্দার, পাঠকক্ষ সম্পাদক ইসরাত জাহান গয়না, অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া সম্পাদক আশা তালুকদার ও সমাজসেবা সম্পাদক পদে সুমাইয়া ইসলাম সিফাতকে রাখা হয়েছে।
এছাড়া, সদস্য পদে জেবা সায়ীমা, রাফা উসরাত জামান ও মাঈশা ফাহমিদাকে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। তবে প্যানেলে বহিরাঙ্গন ক্রিয়া সম্পাদক ও একটি সদস্য পদে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি।
