ডাকসু নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন সাংবাদিকতা বিভাগের ২৫ শিক্ষার্থী

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৩৫ এএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও বিভিন্ন হল সংসদ নির্বাচনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের পাঁচ ব্যাচের মোট ২৫ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

তারা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও জোটের প্যানেল, যেমন—ছাত্রদল, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস)-এর ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’, সাত বাম ছাত্র সংগঠনের ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’, ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য’ (উমামা ফাতেমার প্যানেল), ছাত্র অধিকার পরিষদ এবং ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের ‘সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ’ থেকে প্রার্থী হয়েছেন। অনেকে আবার স্বতন্ত্রভাবেও লড়ছেন।

ডাকসু এবং হল সংসদ নির্বাচনে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীরা হলেন- ১৩তম ব্যাচের তানভীর আল হাদী মায়েদ ছাত্রদল প্যানেলের হয়ে ডাকসুতে এজিএস পদে নির্বাচন করছেন।

অন্যদিকে, উমামা ফাতেমার ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য’ প্যানেল থেকে মো. রাফিজ খান ছাত্র পরিবহন সম্পাদক এবং সাদেকুর রহমান সানি সদস্য পদপ্রার্থী।

১৪তম ব্যাচ থেকে রুপাইয়া শ্রেষ্ঠা তঞ্চঙ্গ্যা ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য’ প্যানেল থেকে ডাকসুতে ক্যারিয়ার বিষয়ক সম্পাদক পদে লড়ছেন। তার সহপাঠী মো. তফসিরুল্লাহ সাতটি বাম ছাত্র সংগঠনের জোট ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’ থেকে কার্যনির্বাহী সদস্য পদপ্রার্থী। স্যার এ এফ রহমান হল সংসদের জিএস পদে লড়ছেন মো. আশিকুল হক (রিফাত)। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল সংসদের এজিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন দুই বন্ধু সৈয়দ ইয়ানাথ ইসলাম ও সাব্বির আহমেদ সবুজ।

১৫তম ব্যাচের তিন শিক্ষার্থী উমামা ফাতেমার প্যানেল থেকে প্রার্থী হয়েছেন। তারা হলেন—মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনবিষয়ক সম্পাদক পদে নূমান আহমাদ চৌধুরী এবং সদস্য পদে ববি বিশ্বাস ও নওরীন সুলতানা তমা।

এছাড়া, মো. পারভেজ মাহমুদ নিলয় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে নির্বাচন করছেন। অন্যদিকে, কবি সুফিয়া কামাল হলে মাইশা মালিহা স্বতন্ত্রভাবে ভিপি এবং হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হল সংসদে সোহরাব হোসেন স্বতন্ত্রভাবে এজিএস পদপ্রার্থী।

১৬তম ব্যাচ থেকে ডাকসুর সদস্য পদে লড়ছেন ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেলের ইসমাইল, ছাত্র অধিকার পরিষদ প্যানেলের মো. রাকিবুল আলম রুদ্র এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সাফায়াত খলিল নাকিব।

১৭তম ব্যাচের মো. সামশুদ্দৌজা নবাব স্বতন্ত্রভাবে ডাকসুর সদস্য পদে লড়ছেন। শেখ মুজিবুর রহমান হল সংসদে ছাত্রদলের প্যানেল থেকে এজিএস পদে মো. আব্দুল্লাহ আজীম এবং শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল সংসদের সদস্য পদে মো. নাজিমুদ্দিন সাইফ স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

১৮তম ব্যাচ থেকে মোহাম্মদ এরফান ‘সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেলের হয়ে ডাকসুর সদস্য পদে নির্বাচন করছেন। এছাড়া, স্যার এ এফ রহমান হলে মাহবুবুল আলম (শামীম), শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে গোলাম মোহাম্মদ শাব্বির এবং হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে মো. ফেরদাউস স্বতন্ত্রভাবে সদস্য পদে লড়ছেন।

এছাড়াও আব্দুল্লাহ আল মারুফ কবি জসিমউদ্দীন হলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সমাজসেবা সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এ বিষয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান ড. আবুল মনসুর আহমদ বলেন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে সাংবাদিকতা বিভাগ সবসময়ই গতিশীল একটি বিভাগ। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ডাকসু ও হল সংসদগুলোতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ পড়াশোনার পাশাপাশি এমন কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়াটাকে আমি ইতিবাচকভাবে দেখছি।

