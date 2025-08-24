চবি মেডিকেলে প্যাথলজি বিভাগে করানো যাবে ২১ ধরনের পরীক্ষা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) মেডিকেলে দীর্ঘদিনের ভোগান্তির অবসান ঘটিয়ে পুনরায় উদ্বোধন করা হয়েছে প্যাথলজি বিভাগ। নতুন করে চালু হওয়া এ বিভাগে করানো যাবে ২১ ধরনের পরীক্ষা।
রোববার (২৪ আগস্ট) সকাল ১০টায় চবি মেডিকেল সেন্টারে প্যাথলজি বিভাগ উদ্বোধন করেন উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান ও উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল আমিন, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. গোলাম কিবরিয়া, সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এনায়েত উল্ল্যা পাটওয়ারী, মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদের অধ্যাপক ড. মো. শাহাদাত হোসেন এবং চিফ মেডিকেল অফিসার ডা. মোহাম্মদ আবু তৈয়ব।
যেসব পরীক্ষা করানো যাবে
এ বিভাগে মোট ২১ ধরনের পরীক্ষা করানো যাবে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো- এইচবি, সিবিসি), লিপিড প্রোফাইল, এসজিপিটি, এসজিওটি, এএলপি, সিরাম ক্রিয়েটিনিন, সিরাম ইউরিয়া, সিরাম ইউরিক অ্যাসিড, সিরাম অ্যালবুমিন, রক্তের গ্লুকোজ (একক নমুনা), সিরাম ক্যালসিয়াম, সি-রিঅ্যাকটিভ প্রোটিন (সিআরপি টাইটার), হেপাটাইটিস বি সারফেস অ্যান্টিজেন (এইচবিএসএজি), উইডাল পরীক্ষা, গর্ভধারণ পরীক্ষা (ডিভাইস পদ্ধতি), প্রস্রাবের সাধারণ পরীক্ষা (ইউরিন আর/ই), মলের সাধারণ পরীক্ষা (স্টুল আর/ই), ডোপ টেস্ট এবং রক্তের গ্রুপ ও আরএইচ ফ্যাক্টর নির্ণয় পরীক্ষা।
পূর্বে চবি মেডিকেলে প্যাথলজি বিভাগ থাকলেও মানসম্মত সেবার অভাব ছিল প্রকট। ফলে চিকিৎসা নিতে গিয়ে নানা ভোগান্তি পোহাতে হতো। নতুন করে বিভাগ চালু হওয়ায় সেই সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে করছেন তারা।
চিফ মেডিকেল অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) ডা. মোহাম্মদ আবু তৈয়ব বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আন্তরিকতায় মেডিকেল সেন্টারের আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে প্যাথলজি ল্যাব চালু হলো। এখন থেকে শিক্ষার্থীরা স্বল্পমূল্যে উন্নতমানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিধা পাবেন। আমরা যে মেশিন এনেছি তা অত্যাধুনিক এবং দেশের বড় বড় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ব্যবহার করা হয়।
