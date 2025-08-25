  2. ক্যাম্পাস

ইবিতে রিকশা-ভ্যানচালকদের মাঝে জিয়া পরিষদের রেইনকোট বিতরণ

প্রকাশিত: ০৫:১১ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার ৮১তম জন্মদিন উপলক্ষে তার সুস্থতা কামনায় রেইনকোট বিতরণ করেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) জিয়া পরিষদ।

সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টায় ক্যাম্পাসের বাংলা মঞ্চে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫০ জন রিকশা ও ভ্যানচালকের মাঝে রেইনকোট বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে ইবি জিয়া পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ড. ফারুকুজ্জামান খানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম. এয়াকুব আলী ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর আলম। সম্মানীয় অতিথি ছিলেন জিয়া পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব অধ্যাপক ড. মো. এমতাজ হোসেন।

ইবি জিয়া পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. মো. আলীনূর রহমান, অধ্যাপক ড. তোজাম্মেল হোসেন, অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. মতিনূর রহমান, অধ্যাপক ড. জাকির হোসেন, এস্টেট অফিস প্রধান আলাউদ্দিন, জাতীয়তাবাদী কর্মকর্তা-কর্মচারী ফোরামের সভাপতি আব্দুল মঈদ বাবুল এবং ছাত্রদল ইবি শাখার সভাপতি সাহেদ আহম্মেদ।

