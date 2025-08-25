ইবি উপাচার্য
নভেম্বরে অর্ডিন্যান্স পাস হলেই ১৫ দিনের মধ্যে ইকসু নির্বাচন
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ইকসু) গঠনের দাবিতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে ‘মুভমেন্ট ফর ইকসু’র প্রতিনিধিদল।
সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে উপাচার্যের সভাকক্ষে প্ল্যাটফর্মটির প্রতিনিধিদল উপাচার্যের সঙ্গে মতবিনিময় করে।
এসময় উপাচার্য বলেন, ‘অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন ঘিরে যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা আমাদের অনুপ্রাণিত করছে। আমরা চাই নভেম্বরের মধ্যে কার্যক্রম শেষ করে ১৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে। এই নির্বাচন শুধু একবারের জন্য নয়, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি স্থায়ী প্রক্রিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে, যা ছাত্ররাজনীতিকে শৃঙ্খলিত করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ৭৫ শতাংশ সমস্যার সমাধান করবে।’
তিনি আরও বলেন, আমরা চাই একটি স্থায়ী ও আইনসম্মত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইকসু গঠন হোক। এজন্য ইকসু গঠনের জন্য শিক্ষক ও ছাত্র প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত করবে। এরপর ওই খসড়া সিন্ডিকেটে পাস করে ইউজিসিতে পাঠানো হবে। ইউজিসি অনুমোদন দিলে এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যাবে। পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের মাধ্যমে খসড়াটি অর্ডিন্যান্স আকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে অন্তর্ভুক্ত হবে। খসড়া ও অর্ডিন্যান্স আকারে পাসের সব প্রক্রিয়া আগামী নভেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে জানান উপাচার্য।
আইনি জটিলতার পাশাপাশি ইকসু গঠনে বাজেট-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ রয়েছে বলেও জানান ইবি উপাচার্য। তিনি বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো আমাদেরও একটি লিগ্যাল এন্টিটি (প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যা আইনত একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে বিবেচিত) থাকা প্রয়োজন, যাতে বাজেট বরাদ্দ ও সাংগঠনিক কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হয়। ভবিষ্যতের প্রশাসন পরিবর্তন হলেও এই প্রক্রিয়া চালু থাকে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় বাজেটে এমন কোনো আলাদা বরাদ্দ নেই। ফলে, এই অর্থ কাকে এবং কীভাবে দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করা যায় না। এজন্য প্রয়োজন একটি লিগ্যাল এন্টিটি। এই লিগ্যাল এন্টিটি থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় যতদিন থাকবে, ইকসুও সেই সময়কাল ধরে স্থায়ীভাবে কার্যকর থাকবে।’
এসময় সাজিদ হত্যা, জুলাই বিরোধীদের বিচার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ও লোগো ব্যবহার করা ভুয়া পেজগুলো বন্ধের পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন উপাচার্য।
সাক্ষাতকালে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম এয়াকুব আলী, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্টার অধ্যাপক ড. মনজুরুল হক, প্রক্টর অধ্যাপক ড. শাহীনুজ্জামান, ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওবায়দুল ইসলাম এবং মুভমেন্ট ফর ইকসু প্ল্যাটফর্মের সদস্যরা।
এর আগে রোববার (২৪ আগস্ট) ইকসু গঠন নিয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীদের মাঝে ‘প্রচার-প্রচারণা ও জনসংযোগ’ কর্মসূচি পালন করেন ‘মুভমেন্ট ফর ইকসু’ এর প্রতিনিধিরা।
ইরফান উল্লাহ/এসআর/এএসএম