চাকসু নির্বাচনে ডোপ টেস্ট পজিটিভ হলেই প্রার্থীতা বাতিল
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (চাকসু) নির্বাচনে প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট করানো হবে। ডোপ টেস্ট পজিটিভ হলে বাতিল হবে প্রার্থীতা।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সকাল ৮টায় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি প্রকাশিত কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচনের আচরণ বিধিমালায় এ কথা বলা হয়েছে।
এতে বলা হয়, চাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোনো প্রার্থীর ডোপ টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ হলে প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল বলে গণ্য হবে।
চাকসু নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে ‘চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, ২০২৫’ শিরোনামে বিভিন্ন আচরণবিধি প্রকাশ করা হয়।
চাকসু নির্বাচনের আচরণ বিধিমালায় আরও বলা হয়, মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও দাখিলের সময় কোনোপ্রকার মিছিল বা শোভাযাত্রা করা যাবে না। প্রার্থী ৫ জনের বেশি সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে আসতে পারবেন না। কোনো প্রার্থী কর্তৃক রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল এবং প্রার্থীতা প্রত্যাহারের সময় অন্য কোন প্রার্থী বা ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা অন্য কোন সংগঠনের কেউ কোনোপ্রকার বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। প্রার্থীকে সশরীরে উপস্থিত হয়ে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে হবে। ডোপ টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ হলে প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল বলে গণ্য হবে।
ডোপ টেস্টের বিষয়ে জানতে চাইলে চাকসু নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন বলেন, চাকসু মনোনয়ন ফরম নেওয়ার সময় আমরা প্রার্থীদের ডোপ টেস্টের জন্য একটি কার্ড প্রদান করবো। প্রার্থী সেই কার্ড নিয়ে চবি মেডিকেল সেন্টারে গিয়ে টেস্টের জন্য নমুনা দিয়ে আসবে। পরবর্তীতে মেডিকেলের প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা ডোপ টেস্টের রিপোর্ট চাকসু নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে পাঠাবেন। ডোপ টেস্টের ফি প্রার্থীকে বহন করতে হবে। আত্মপক্ষ সমর্থনের আমরা সুযোগ দেবো। যেন তার আত্মসস্মান বজায় থাকে। প্রার্থীকে তার রিপোর্টের বিষয়ে একাকী জানানো হবে।
দীর্ঘ ৩৫ বছর পর চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন আগামী ১২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ১ সেপ্টেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। খসড়া তালিকায় আপত্তি জানানোর শেষ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ সেপ্টেম্বর। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ১১ সেপ্টেম্বর ।
মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হবে ১৪ সেপ্টেম্বর। মনোনয়নপত্র বিতরণ ও মনোনয়নপত্র জমাদান ১৫ সেপ্টেম্বর। মনোনয়ন পত্র বিতরণের শেষ তারিখ ও মনোনয়ন পত্র জমাদান ১৬ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৩ টায়। মনোনয়নপত্র যাচাইবাছাই ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২০ সেপ্টেম্বর। প্রাথমিক প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ হবে ২১ সেপ্টেম্বর। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৩ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টায়। প্রার্থীদের বিষয়ে আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তির শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ২৫ সেপ্টেম্বর। নির্বাচনী প্রচারণা চলবে ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ অক্টোবর। ভোট গ্রহণ চলবে ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।
সোহেল রানা/এমএন/এমএস