ভিপি প্রার্থী আবিদুলের প্রশ্ন
জাতীয় নির্বাচনে একদিন বন্ধ থাকে, ডাকসুতে চারদিন কেন
আসন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন উপলক্ষে চারদিন ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ছাত্রদল মনোনীত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান।
তিনি বলেন, জাতীয় নির্বাচনের সময় বন্ধ থাকে একদিন, ছাত্রসংসদ নির্বাচনে চারদিন বন্ধ কেন?
রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেলে ডাকসুর আচরণবিধি ভঙ্গের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়ে বের হওয়ার পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এমন প্রশ্ন তোলেন তিনি।
এসময় প্যানেলের জিএস প্রার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদ, ক্রীড়া সম্পাদক চিম চিম্যা চাকমাসহ অন্যান্য প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
আবিদুল বলেন, জামায়াত-শিবির নিয়ন্ত্রিত ‘ফোকাস’ কোচিং সেন্টারে সংবর্ধনার নামে শিবির প্রচারণা চালিয়েছে। এছাড়া, আচরণবিধি ভঙ্গ করে ভোটারদের খাওয়ানো হচ্ছে।
তিনি বলেন, শিবিরের প্যানেলের মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিষয়ক সম্পাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় মুক্তিযুদ্ধে চাকমা জনগোষ্ঠীর অবদানকে অস্বীকার করেছে। এছাড়াও সদস্য প্রার্থী সর্ব মিত্র চাকমা মুক্তিযুদ্ধকে কটাক্ষ করেছে। এর আগে জয়েন উদ্দিন তন্ময় বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানকে নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। তারা প্রতিনিয়ত মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে এমন কথাবার্তা বলে যাচ্ছে।
প্যানেলের ক্রীড়া সম্পাদক প্রার্থী চিম চিম্যা চাকমা বলেন, মুক্তিযুদ্ধে চাকমা রাজপরিবারের অনেকে অংশ নিয়েছিলেন। কতিপয়ের কারণে পুরো জনগোষ্ঠীর অবদানকে অস্বীকার করা যায় না।
