ডাকসু নির্বাচন
আইনি প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানিয়েছেন এস এম ফরহাদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ইসলামী ছাত্র শিবিরের সভাপতি ও ডাকসু নির্বাচনে জিএস পদের প্রার্থী এস এম ফরহাদের প্রার্থিতার বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে করা রিটকে স্বাগত জানিয়েছেন ফরহাদ।
রোববার (৩১ আগস্ট) ফরহাদ তার ফেসবুক পোস্টে এমনটি জানান।
নারী শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতার বিষয়ে সোচ্চার থাকবো
তিনি লেখেন, আমার প্রার্থিতাকে চ্যালেঞ্জ করে রিট দায়েরকারী বামজোটের নেত্রীকে তার উদ্যোগের জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিভিন্ন দল কর্তৃক দীর্ঘ সময় ধরে ছবি এডিট করে, ভিডিও বানিয়ে আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করার চেয়ে আপনার আইনি উদ্যোগ তুলনামূলক ভালো অ্যাপ্রোচ।
তিনি আরও বলেন, বাধা, ষড়যন্ত্র কিংবা অপকৌশল মাড়িয়েই আমাদের নিয়মিত পথচলা; এই যাত্রায় আমরা থামবো না, ইনশাআল্লাহ।
