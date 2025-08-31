  2. ক্যাম্পাস

উপাচার্যসহ একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত ২২৭ শিক্ষক অবরুদ্ধ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০৩ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
কম্বাইন্ড ডিগ্রি বাস্তবায়নে আয়োজিত একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত ফলপ্রসূ না হওয়ায় সভায় উপস্থিত উপাচার্যসহ সব শিক্ষককে অবরুদ্ধ করে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) পশুপালন ও ভেটেরিনারি অনুষদের শিক্ষার্থীরা।

রোববার (৩১ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে এ ঘটনা ঘটে। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ২২৭ জন শিক্ষক অবরুদ্ধ ছিলেন।

এর আগে, বেলা ১১টায় কম্বাইন্ড ডিগ্রি ইস্যু সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরি সভা শুরু হয়।

সরেজমিনে দেখা যায়, সকাল ৯টা থেকে দুই অনুষদের শিক্ষার্থীরা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনের আশপাশে জড়ো হতে থাকেন। শিক্ষার্থীদের একটাই দাবি ছিল—‌‘এক পেশায় এক ডিগ্রি, কম্বাইন্ড ডিগ্রি’। দুপুর দেড়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত আশানুরূপ না হওয়ায় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষককে একত্রে অবরুদ্ধ করে তালা লাগিয়ে দেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, একাডেমিক কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএসসি ইন অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি, ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন এবং দুই অনুষদের সমন্বয়ে কম্বাইন্ড ডিগ্রি—এ তিনটি ডিগ্রিই থাকবে। শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাকৃবি।

তবে শিক্ষার্থীরা তিন ডিগ্রি মেনে নেননি। তারা চান, এক পেশায় এক ডিগ্রি, কম্বাইন্ড ডিগ্রি। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীরা বেলা ১১টা থেকে উপাচার্যসহ প্রায় ২২৭ জন শিক্ষককে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এখনো শিক্ষকরা অবরুদ্ধ রয়েছেন।

বাকৃবির পশুপালন অনুষদের শিক্ষার্থী আতিক বলেন, ‍‍‍‘আমরা বারবার বলেছি—এক পেশায় এক ডিগ্রি চাই। কিন্তু একাডেমিক কাউন্সিল তিনটা আলাদা ডিগ্রি রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে আমাদের আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হলো। আমরা চাই কম্বাইন্ড ডিগ্রি যেন একক ডিগ্রি হিসেবে স্বীকৃত হয়। অন্যথায় পেশাগত জীবনে বিভ্রান্তি তৈরি হবে। তাই আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাবো।’

আসিফ ইকবাল/এসআর/জিকেএস

