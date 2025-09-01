রাকসু নির্বাচনে মনোনয়ন উত্তোলনের সময়সীমা আরও বাড়লো

রাকসু নির্বাচনে মনোনয়ন উত্তোলনের সময়সীমা আরও বাড়লো
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে মনোনয়নপত্র উত্তোলনের সময়সীমা আরও দুদিন বাড়ানো হয়েছে। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টা পর্যন্ত মনোনয়ন বিতরণ চলবে।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টায় রাকসুর ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা কামাল এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, রাকসুর ২৩টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ১৫৫ জন, সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি পদে ৬৯ জন এবং ১৭টি হল সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন পদে ৪৬১ জন মিলে মোট ৮৪৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদে সর্বোচ্চ সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে ১৩ জন এবং হল সংসদ নির্বাচনে সর্বোচ্চ মতিহার হলে ৪৬ জন মনোনয়নপত্র নিয়েছেন।
রাকসুর ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মোস্তফা কামাল আকন্দ বলেন, ‘গতকালের কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কারণে আজ ও আগামীকাল পর্যন্ত রাকসু নির্বাচনের ফরম বিতরণের সময় বাড়ানো হয়েছে। তবে নির্ধারিত তালিকা অনুযায়ী অন্যান্য সব কার্যক্রম যথাসময়ে চলবে।’
প্রধান নির্বাচন কমিশনার আরও বলেন, ‘প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ভোটাধিকার প্রদানের বিষয়ে আমরা প্রশাসনের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেছি। উপাচার্য প্রশাসনের সঙ্গে পরামর্শ করে আগামীকালের মধ্যেই আমাদের এ বিষয়ে জানাবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। তবে রাকসুর নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর অপরিবর্তিত রেখে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’
মনির হোসেন মাহিন/এসআর