হাসপাতালে মেঘমল্লারকে দেখতে গেলেন তানভীর ও ফরহাদ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০০ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
হাসপাতালে মেঘমল্লারকে দেখতে গেলেন তানভীর ও ফরহাদ, ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের দুই জিএস পদপ্রার্থী প্রতিরোধ পর্ষদের জিএস প্রার্থী অসুস্থ মেঘমল্লার বসুকে দেখতে হাসপাতালে যান।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) মেঘমল্লার বসুর অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশনের পর তাকে দেখতে হাসপাতালে যান শিবির সমর্থিত প্যানেলের জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদ ও ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের জিএস প্রার্থী তানভীর বারী হামিম।

তানভীর বারী হামিম তার একটি ফেসবুকে পোস্ট লেখেন, প্রতিরোধ পর্ষদের জিএস প্রার্থী অসুস্থ মেঘমল্লার বসুকে দেখতে হাসপাতালে আজ সকালে। আমি মেঘ দা’র দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।

এস এম ফরহাদও লেখেন, মেঘ দা, আপনি সুস্থ হয়ে দ্রুতই রাজনীতির ময়দানে ফিরে আসুন। আমাদের মাঝে মতের বৈচিত্র্য থাকবে, আদর্শের ভিন্নতা থাকবে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষার্থীদের জন্য স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করবার লড়াইটা আমাদের সবার।মেঘমল্লার বসু দাদার পূর্ণ সুস্থতা কামনা করছি।

এর আগে মঙ্গলবার রাত সোয়া ৮টার দিকে দেওয়া ফেসবুক পোস্টে মেঘমল্লার বসু লেখেন, ‘অপারেশন থিয়েটারে ঢুকবো। দোয়া ও আশীর্বাদপ্রার্থী। নীলফামারীতে শ্রমিক হত্যার বদলা চাই।’

তার আগে বেলা ১১টার দিকে নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে অ্যাপেন্ডিক্সের অপারেশন করার কথা জানিয়েছিলেন মেঘমল্লার বসু। সে পোস্টে তিনি লিখেছিলেন, যে ভয়টা পাচ্ছিলাম সেটাই সত্য হলো। শরীর বিট্রেই করলো। আজ রাতে অ্যাপেনন্ডিক্সের অপারেশন। সশরীরে আর মনে হয় ক্যাম্পেইন করতে পারবো না।

তিনি আরও লেখেন, সরল অপারেশন এমনিতে। কিন্তু ডাক্তার কোনোভাবেই দেরি করতে রাজি নন। অবস্থা নাকি এরই মধ্যেই বেশ খারাপ। রাজনৈতিক শত্রু-মিত্র সবার দোয়া, আশীর্বাদপ্রার্থী।

