  2. ক্যাম্পাস

অপারেশন থিয়েটারে যাওয়ার আগে শ্রমিক হত্যার ‘বদলা’ চাইলেন মেঘমল্লার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২০ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ডাকসু নির্বাচনে প্রতিরোধ পরিষদের জিএস প্রার্থী মেঘমল্লার বসু/ ছবি- সংগৃহীত

আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে প্রতিরোধ পরিষদের জিএস (সাধারণ সম্পাদক) প্রার্থী ও ছাত্র ইউনিয়নের (একাংশ) নেতা মেঘমল্লার বসুর অ্যাপেনডিক্সের অপারেশন হচ্ছে আজ। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাতে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে তার এ অপারেশন করা হচ্ছে।

রাতে অপারেশন থিয়েটারে প্রবেশের আগে সবার কাছে ‘দোয়া ও আশীর্বাদ’ চেয়ে ফেসবুকে পোস্ট দেন মেঘমল্লার বসু। একই সঙ্গে নীলফামারীতে শ্রমিক হত্যার বদলাও চেয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের (একাংশ) এ নেতা।

মঙ্গলবার রাত সোয়া ৮টার দিকে দেওয়া ফেসবুক পোস্টে মেঘমল্লার বসু লেখেন, ‘অপারেশন থিয়েটারে ঢুকবো। দোয়া ও আশীর্বাদপ্রার্থী। নীলফামারীতে শ্রমিক হত্যার বদলা চাই।’

এর আগে বেলা ১১টার দিকে নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে অ্যাপেনডিক্সের অপারেশন করার কথা জানিয়েছিলেন মেঘমল্লার বসু। সে পোস্টে তিনি লিখেছিলেন, যে ভয়টা পাচ্ছিলাম সেটাই সত্য হলো। শরীর বিট্রেই করলো। আজ রাতে অ্যাপেনন্ডিক্সের অপারেশন। সশরীরে আর মনে হয় ক্যাম্পেইন করতে পারবো না।

তিনি আরও লেখেন, সরল অপারেশন এমনিতে। কিন্তু ডাক্তার কোনোভাবেই দেরি করতে রাজি নন। অবস্থা নাকি এরই মধ্যেই বেশ খারাপ। রাজনৈতিক শত্রু-মিত্র সবার দোয়া, আশীর্বাদপ্রার্থী।

