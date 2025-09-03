চবিতে সংঘর্ষের ঘটনায় গ্রেফতার ৮

চবিতে সংঘর্ষের ঘটনায় গ্রেফতার ৮
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনায় ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে হাটহাজারী থানা পুলিশ। গ্রেফতারদের ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) তাদেরকে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন হাটহাজারী মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রুপান।
রুপান বলেন, মঙ্গলবার রাত ১০টা থেকে ১২টার মধ্যে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৮ জনকে আমরা গ্রেফতার করেছি। গ্রেফতারদের ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে জেলা আদালতে পাঠানো হয়েছে। গ্রেফতার অভিযানে একটি টিম এখনো কাজ করছে।
গ্রেফতাররা হলেন- মো. ইমরান হোসেন প্রকাশ (৩৫), হাসান প্রকাশ হাসাঈন (২২), রাসেল প্রকাশ কালো রাসেল (৩০), মো. আলমগীর (৩৫), মো. নজরুল ইসলাম (৩০), মো. জাহেদ (৩০), মো. আরমান (২৪) ও মো. দিদারুল আলম (৪৬)।
মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা দপ্তরের প্রধান আবদুর রহিম বাদী হয়ে হাটহাজারী থানায় ৯৫ জনের নামোল্লেখ ও অজ্ঞাত ১ হাজার জনের নামে মামলা করেন।মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন হাটহাজারী মডেল থানার ওসি আবু কাওসার মাহমুদ হোসেন।
শনিবার (৩০ আগস্ট) রাতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেটে ভাড়া বাসায় প্রবেশের সময় দারোয়ানের সঙ্গে বাগবিতণ্ডার একপর্যায়ে মারধরের অভিযোগ করেন নারী শিক্ষার্থী। খবর পেয়ে অন্য শিক্ষার্থীরা ছুটে গেলে গ্রামবাসীর সঙ্গে মধ্যরাতে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এর জেরে রোববার (৩১ আগস্ট) সারাদিন দফায় দফায় স্থানীয় ও চবি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।
এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪২১ জন শিক্ষার্থী আহত হয় বলে নিশ্চিত করেন চবি মেডিকেল প্রধান ডা. আবু তৈয়ব।
