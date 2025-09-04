ডাকসু নির্বাচন
সৌদি রিয়ালের আদলে প্রচারপত্র বানিয়ে আলোচনায় এক প্রার্থী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সৌদি রিয়ালের আদলে প্রচারপত্র বানিয়ে আলোচনায় এসেছেন মেসবা উর রহমান নামের এক প্রার্থী। তিনি মাস্টার দা সূর্যসেন হল সংসদের সহ সভাপতি (ভিপি) পদে প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করছেন। তিনি সম্প্রতি নির্বাচনী প্রচারণার জন্য একটি প্রচারপত্র বানিয়েছেন। যেখানে সৌদি রিয়ালের আদলে আরবি হরফে ব্যালট নম্বর, নাম ও পদের নাম লেখা আছে।
ব্যতিক্রমী এই প্রচারণার মাধ্যমে ভোটারদের মন জয় করার চেষ্টা করেছেন তিনি। ভোটাররাও এমন ব্যতিক্রমী প্রচারণা দেখে বেশ উচ্ছ্বসিত।
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে মেসবা উর রহমান বলেন, আমি আসন্ন হল সংসদ নির্বাচনে মাস্টার’দা সূর্যসেন হল সংসদে ভিপি পদপ্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। এই নির্বাচন উপলক্ষে অনেকেই বিভিন্নভাবে তাদের প্রচার-প্রচারণা করছে। তারই ধারাবাহিকতায় আমিও চিন্তা করলাম, ভিন্নভাবে আমার প্রচার করার মাধ্যম কী হতে পারে।
তিনি বলেন, যেহেতু আমি আরবি বিভাগের শিক্ষার্থী। পূর্ব থেকেই জোব্বা-রোমাল পরতাম। সেই চিন্তা থেকে আমি সৌদি রিয়ালের আদলে আমার প্রচারণা পোস্টার বানিয়েছি। যেটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক পজিটিভ সাড়া পড়েছে। ইউনিক কিছু বানানোর জন্য শিক্ষার্থীরা এটার অনেক প্রশংসা করছে। এরই মধ্যে আমাকে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উক্ত রিয়াল দেখে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যও অনুরোধও করছে। আমি হল সংসদ নির্বাচনে সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হলে, শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলো আইডেন্টিফাই করে সেগুলো সমাধান করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করব, ইনশা আল্লাহ।
