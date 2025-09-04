নুর, মেঘমল্লার ও নাজমুলকে দেখতে হাসপাতালে ঢাবি ভিসি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর, আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী মেঘমল্লার বসু ও শিক্ষার্থী নাজমুল হাসানকে দেখতে গিয়েছেন।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাতে তাদের দেখতে হাসপাতালে দেখতে যান তিনি। এসময় উপাচার্যের সঙ্গে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ এবং শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মো. ফারুক শাহ।
উপাচার্য চিকিৎসাধীন তিনজনের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন এবং তাদের চিকিৎসক ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলাপ করেন। তিনি তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।
