ডাকসু নির্বাচন
ছাত্রদলের সাম্য হত্যার বিচারের প্রতিশ্রুতি শিবিরের প্যানেলের
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার স্যার এ এফ রহমান হলের সাহিত্য সম্পাদক শাহরিয়ার আলম সাম্য হত্যার বিচারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল। তবে ছাত্রদলের ১০ দফা ইশতেহারে এ বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই।
ডাকসু নির্বাচনে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন সমর্থিত প্যানেল তাদের ইশতেহার প্রকাশ করেছে। এতে আবাসন সংকট নিরসন, নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা, মানসম্মত খাবার ও পরিবহন খাতে উন্নয়নসহ অনেক মিল থাকলেও কিছু ইশতেহারে এসেছে বিশেষ অঙ্গীকার।
‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’-এর ৩৬ দফা ইশতেহারের দ্বিতীয় দফায় বলা হয়েছে, ডাকসুতে নির্বাচিত হলে ২০২৪ সালের ১৫ জুলাই নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের হামলায় জড়িত সন্ত্রাসীদের একাডেমিক, প্রশাসনিক ও আইনি শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি সাম্য, মোফাজ্জল ও আবু বকর হত্যাসহ ফ্যাসিবাদী আমলে সংঘটিত সব নিপীড়নের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারও করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।
অন্যদিকে, ছাত্রদলের ১০ দফা ইশতেহারে গুরুত্ব পেয়েছে, শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন, নারী শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস, মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্যবিমা, পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধি, প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধ, সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণ, পরিবেশবান্ধব ক্যাম্পাস এবং নিয়মিত ডাকসু নির্বাচন।
শিবির সমর্থিত প্যানেল তাদের ৩৬ দফাকে ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক ৩৬ দিন’ স্মরণে সাজিয়েছে। ইশতেহারের শুরুতেই ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয় আলাদা করে উপস্থাপন করা হয়েছে। ব্যতিক্রমী প্রতিশ্রুতির মধ্যে রয়েছে, ফ্যাসিবাদমুক্ত ক্যাম্পাস গঠন, দোসরদের বিচার, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিশেষ নজরদারি।
এফএআর/এএমএ/জেআইএম