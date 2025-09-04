রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
নিয়োগ প্রক্রিয়া সর্বোচ্চ স্বচ্ছতায় সম্পন্ন হচ্ছে: উপাচার্য
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীব বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা বজায় রেখে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি মৌখিক পরীক্ষায় বিভাগভিত্তিক প্রাসঙ্গিক প্রশ্নই করা হচ্ছে। কেউ যদি এই নীতির বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করে থাকেন, তারা এর ফলও ভোগ করেছেন।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।
উপাচার্য বলেন, পরীক্ষায় আমরা নতুন পদ্ধতি চালু করেছি। এখানে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা পরিচিতির ভিত্তিতে কিছুই হয় না। কোনো সুপারিশে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের সুযোগ নেই।
শিক্ষার্থীদের অশালীন বক্তব্যের সমালোচনা করে তিনি আরও বলেন, ৫ আগস্টের পর থেকে সবাই মত প্রকাশের স্বাধীনতা পেয়েছে। কিন্তু দায়িত্বশীলতার জায়গায় শিক্ষার্থীরা যে প্রতিচ্ছবি দেখানোর কথা, তা অনুপস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হয়ে অশ্লীল ও হীন ভাষা ব্যবহার করা সত্যিই লজ্জার।
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মইন উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ মো. মতিয়ার রহমান ও জনসংযোগ কর্মকর্তা অধ্যাপক মো. আখতার হোসেন মজুমদার।
মনির হোসেন মাহিন/এএইচ/জেআইএম