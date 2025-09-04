বহিরাগতদের হামলা
প্রতিবাদে চোখে লাল কাপড় বেঁধে বাকৃবি শিক্ষার্থীদের মৌন মিছিল
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর বহিরাগতদের হামলার প্রতিবাদে চোখে লাল কাপড় বেঁধে ‘রেড মার্চ ফর জাস্টিস’ কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলা থেকে মৌন মিছিলটি শুরু হয়ে ক্যাম্পাসের করিডোর প্রদক্ষিণ শেষে সমাবর্তন মাঠে এসে শেষ হয়।
কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া পশুপালন অনুষদের শিক্ষার্থী শিবলী সাদি বলেন, ‘আমাদের আজকের কর্মসূচি প্রতীকী। আমরা প্রশাসনের প্রতি লাল সিগন্যাল প্রদর্শন করেছি। বহিরাগত আমাদের ওপর যে হামলা করেছে তার বিচার আমরা এখনো পাইনি। আমরা আশা করি, প্রশাসন এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেবে।’
আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন পশুপালন অনুষদের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আহসানুল হক হিমেল। তিনি বলেন, ‘আমরা চাই, সিন্ডিকেট সভা বসুক। আমাদের দাবি মেনে নেওয়া হোক। কিন্তু মনে হচ্ছে, দাবি মেনে নেওয়া নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। তবুও আমরা আন্দোলন সাময়িক স্থগিত রেখেছি। পুরো ঘটনার তদন্তে প্রশাসনের করা ছয় সদস্যের তদন্ত কমিটি যাতে কোনোভাবেই শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে না যায়, সেটাও আমরা প্রত্যাশা করি।’
পশুপালন ও ভেটেরিনারি অনুষদ একীভূত করে কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবিতে গত একমাস ধরে আন্দোলন করে আসছিলেন শিক্ষার্থীরা। এরই ধারাবাহিকতায় রোববার (৩১ আগস্ট) রাতে বহিরাগতরা শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে আন্দোলনে স্লোগানে উত্তাল করে তোলেন পুরো ক্যাম্পাস। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাত সাড়ে ৯টায় অনলাইনে অনুষ্ঠিত জরুরি সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
সব ছাত্র-ছাত্রীদের সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার মধ্যে হলত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীরা প্রশাসনের নির্দেশ না মেনে এদিন সকালে লাঠিসোঁটা হাতে নিয়ে বিক্ষোভ করেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দেন। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা এবং শিক্ষার্থীদের হলত্যাগের নির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করে বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সংবাদ সম্মেলনে ছয় দফা দাবি তুলে ধরা হয়।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এসআর