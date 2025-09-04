  2. ক্যাম্পাস

জাবির আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন বাংলা বিভাগ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০৯:৫১ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাবির আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন বাংলা বিভাগ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতায় অর্থনীতি বিভাগকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলা বিভাগ।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত ফাইনালে বিগত ১৫ বারের চ্যাম্পিয়ন শক্তিশালী অর্থনীতি বিভাগকে ১-০ গোলে পরাজিত করে।

টুর্নামেন্টে সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন বাংলা বিভাগের মাহামুদুল হাসান কিরণ। সেরা গোলরক্ষক হয়েছেন অর্থনীতি বিভাগের ফারহান ইমতিয়াজ নাফি।

খেলা শেষে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক সোহেল আহমেদ, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আব্দুর রব, প্রক্টর ড. এ কে এম রাশিদুল আলম প্রমুখ।

রকিব হাসান প্রান্ত/এসআর

 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।