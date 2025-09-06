  2. ক্যাম্পাস

নির্বাচন কমিশন অপেশাদার আচরণ করছে: সাদিক কায়েম

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩৯ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিজয় একাত্তর হলের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন সাদিক কায়েম-ছবি জাগো নিউজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের’ ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক কায়েম বলেছেন, নির্বাচন কমিশন অপেশাদার আচরণ করছে। আমরা অনেকগুলো অভিযোগ দিয়েছি তারা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। আমারা নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়ার কথা বলছি কিন্তু বহিরাগতদের এনে কীভাবে নিরাপদ ক্যাম্পাস হবে।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলের সামনে সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন।

সাদিক কায়েম বলেন, প্রতি বছর ক্যাম্পাসে যেভাবে পরীক্ষা হয় সেভাবে আমরা ডাকসুকে ক্যালেন্ডার মতো করব ইনশাআল্লাহ। প্রতি বছর ডাকসু যেন একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয় সেই কাজ করবো।

তিনি বলেন, ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ভালো রেজাল্ট যাদের থাকবে, একাডেমিক এক্সিলেন্ট থাকবে তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা করবো। বিগত শহরে দেখেছি রাজনৈতিক মতাদর্শের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ হতো।

তিনি বলেন, আবাসন সংকট দীর্ঘ মেয়াদি৷ আবাসন সংকট নিরসনে হল নির্মাণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বাধ্য করবো৷ স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবো৷ যে আশা নিয়ে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম সেই আশা পূরণ করবো।

