আব্দুল কাদের
প্রথম কাজ হবে ‘ওয়ান বেড, ওয়ান স্টুডেন্ট’ সিস্টেম চালু
ডাকসু নির্বাচনে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের ভিপি (সহ-সভাপতি) প্রার্থী আব্দুল কাদের বলেছেন, নির্বাচিত হলে আমাদের প্রথম কাজ হবে শিক্ষার্থীদের জন্য ‘ওয়ান বেড, ওয়ান স্টুডেন্ট’ সিস্টেম চালু করা।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলের সামনে সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন।
তিনি বলেন, হলে সিট পেতে হলে এলাকার বড় ভাইদের পিছে পিছে দৌড়াতে হয়। হল প্রশাসন একেবারে নীরব ভূমিকা পালন করে। আমরা এই সিস্টেমের বিলোপ ঘটাতে চাই।
তিনি আরও বলেন, আমরা নির্বাচিত হলে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা করবো, হলে রাজনীতি থাকবে কী থাকবে না। যদি হলে রাজনীতি থাকে তাহলে কোন কোন প্রক্রিয়ায় চলবে সে বিষয়ে কাজ করবো।
তিনি বলেন, আমরা বিগত দিনে শিক্ষার্থীদের পাশে ছিলাম। ভোট চাইতে গেলে শিক্ষার্থীরা স্বপ্রণোদিত হয়ে আমাদের কাছে আসছেন।
ভোটকেন্দ্র হলের আশেপাশে না রেখে দূরে রাখা শিক্ষার্থীদের ভোট দিতে নিরুৎসাহিত করার জন্য করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন আব্দুল কাদের।
