৭১ ও ২৪ কে বিক্রি করে ডাকসুর প্রচারণা চালানোর অভিযোগ ছাত্রপক্ষের
১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও ২০২৪ এর জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে বিক্রি করে ডাকসুর প্রচারণা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে বাংলাদেশ ছাত্রপক্ষ।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) মধুর ক্যান্টিনে ডাকসু নিয়ে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করে তারা।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ছাত্রপক্ষের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আরিফুল ইসলাম আবির বলেন, আমরা লক্ষ্য করছি বিভিন্ন দল ও প্যানেলের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে আচরণবিধি ভঙ্গ করা হচ্ছে। কিন্তু প্রশাসন এ ব্যাপারে পুরো নির্বিকার। তাদের কাছে অভিযোগ দেওয়া হলেও কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এমনটা হলে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আমরা সংশয় প্রকাশ করছি।
এ সময়, তিনি প্রশাসনের নিকট ৩ দফা দাবি পেশ করেন। দাবিগুলো হলো-
১. বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনকে অবিলম্বে সক্রিয় হয়ে অনৈতিক আপ্যায়ন, উপঢৌকন বিতরণ, অর্থের লেনদেন, ব্যক্তিগত আক্রমণ ও গুজব ছড়ানো বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
২. আচরণবিধি ভঙ্গকারীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে হবে এবং প্রার্থীদের ভাষার শালীনতা বজায় রাখতে বাধ্য করতে হবে।
৩. শিক্ষার্থীরা যেন নির্ভয়ে, স্বাধীনভাবে এবং তাদের বোঝাপড়া অনুযায়ী ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সে পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
