জাকসু নির্বাচনে ভিপি পদে অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বাতিল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩৫ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ভোটার ও প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় ভোটার ও প্রার্থী তালিকা থেকে ‌‘সম্প্রীতির ঐক্য প্যানেল’র ভিপি প্রার্থী অমর্ত্য রায় জনকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তিনি ছাত্র ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের একাংশের সাবেক সভাপতি।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

অমর্ত্য রায় ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে ভর্তি হন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আ ফ ম কামালউদ্দিন হল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) এর গঠনতন্ত্রের ৪ ও ৮ ধারা মোতাবেক ভোটার ও প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় ভোটার ও প্রার্থী তালিকা থেকে তার নাম প্রত্যাহার করা হলো।

রকিব হাসান প্রান্ত/এসআর/এএসএম

