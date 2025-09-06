  2. ক্যাম্পাস

মাঠের রাজনীতিতে না পেরে অনেকে অনলাইনে প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে: মায়েদ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০০ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মাঠের রাজনীতিতে না পেরে অনেকে অনলাইনে প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে: মায়েদ

বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ডাকসুর প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্রদলের প্যানেলের এজিএস প্রার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদ।

মায়েদ বলেন, মাঠের রাজনীতিতে না পেরে অনেকে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে। আমরা মনে করি বিষয়টি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নষ্ট করতে পারে। এসব গ্রুপের মডারেটের ক্যাম্পাসের স্টুডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও তারা শিক্ষকদের অসহযোগিতা করছেন। ডাকসু নির্বাচন কোনোভাবেই বিঘ্নিত হওয়া যাবে না।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ডাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে অভিযোগপত্র দায়ের শেষে ব্রিফিংয়ে এ অভিযোগ তোলেন তিনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন বলেন, একটি গোষ্ঠী মুক্ত মত প্রকাশের বিপরীতে গিয়ে ঘৃণা ছড়াচ্ছে। তারা সাইবার অ্যাটাক করছে। ঢাবির বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিকে নিয়ে বিভিন্ন গ্রুপে মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হচ্ছে।

এসময় তিনি প্রশাসনের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা এখন পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেননি। দ্রুত এগুলো বন্ধ করা প্রয়োজন। না হলে নির্বাচনের ভারসাম্য নষ্ট হবে।

এফএআর/এমআইএইচএস/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।