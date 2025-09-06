  2. ক্যাম্পাস

জাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেলের ইশতেহার ঘোষণা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০৬ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গবেষণাকে প্রাধান্য দিয়ে আট দফার ইশতেহার ঘোষণা করেছে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল

আসন্ন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গবেষণাকে প্রাধান্য দিয়ে আট দফার ইশতেহার ঘোষণা করেছে।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মিত জুলাই স্মরণে দেশের প্রথম স্মৃতিস্তম্ভ ‘অদম্য ২৪’-এর সামনে সংবাদ সম্মেলনে ইশতেহার ঘোষণা করেন প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী শেখ সাদী হাসান।

ঘোষিত ইশতেহারে অঙ্গীকারগুলো হলো আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা; শিক্ষাবান্ধব, নিরাপদ, মুক্ত ও বৈচিত্র্যময় ক্যাম্পাস; পরিকল্পিত আবাসন ও খাবারের উন্নত মান নিশ্চিতকরণ; নারী শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ শিক্ষাঙ্গন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা; মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা; সুসমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থাপনা; ক্রীড়াচর্চা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং পরিবেশ-প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাণীবান্ধব ক্যাম্পাস।

প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী শেখ সাদী হাসান লিখিত বক্তব্যে বলেন, দীর্ঘ ৩৩টি বছর প্রিয় জাহাঙ্গীরনগর এই নির্বাচনটির জন্য অপেক্ষা করেছে। সবশেষ তিনটি জাকসু নির্বাচনের বিজয়ী সংগঠন ছাত্রদল কয়েক দশক ধরে এই নির্বাচনের দাবি উত্থাপন করেছে। আমাদের সেই বহুল প্রত্যাশিত মাহেন্দ্রক্ষণটি আজ আমাদের মাঝে সমাগত। আমরা দীর্ঘ ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াই করেছি একটি শিক্ষাবান্ধব, নিরাপদ, বৈচিত্র্যময়, আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। ছাত্রদলই একমাত্র সংগঠন যারা এই লক্ষ্য থেকে কোনোদিন বিচ্যুত হয়নি, ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘ লড়াই গেছে।

তিনি বলেন, আজ আমরা আটটি মূল অঙ্গীকার সম্বলিত নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছি। আমরা বিশ্বাস করি, এই আটটি প্রধান পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেছে। আমরা আগামী দিনে সামগ্রিকভাবে সবাই মিলে এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কাজ করবো।

এর আগে গত ২৮ আগস্ট শাখা ছাত্রদল তাদের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করে। প্যানেলে শীর্ষ পদগুলোয় রয়েছেন শেখ সাদী হাসান (ভিপি), তানজিলা হোসেন বৈশাখী (জিএস), সাজ্জাদুল ইসলাম (এজিএস-পুরুষ), আঞ্জুমান আরা ইকরা (এজিএস-নারী)।

