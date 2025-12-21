  2. জাতীয়

ওসমান হাদির মৃত্যুতে ইরান দূতাবাসের শোক

কূটনৈতিক প্রতিবেদক কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪৩ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
ওসমান হাদির মৃত্যুতে ইরান দূতাবাসের শোক
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি/ ফাইল ছবি

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করেছে ঢাকার ইরান দূতাবাস।

রোববার (২১ ডিসেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ইরান দূতাবাস থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আরও পড়ুন
দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে হুমকি 
ওসমান হাদির মৃত্যুতে কমনওয়েলথ মহাসচিবের শোক, সহিংসতায় উদ্বেগ 

দূতাবাস জানিয়েছে, এই কঠিন সময়ে বাংলাদেশের জনগণের পাশে রয়েছে ইরান। শহীদ শরিফ ওসমান হাদির পরিবার, সহকর্মী ও সমর্থকদের জন্য শান্তি ও মানসিক শক্তির প্রার্থনা করছেন তারা।

এছাড়া, বাংলাদেশের স্থায়ী শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি কামনা করেছে ইরান।

জেপিআই/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।