ওসমান হাদির মৃত্যুতে ইরান দূতাবাসের শোক
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করেছে ঢাকার ইরান দূতাবাস।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ইরান দূতাবাস থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
দূতাবাস জানিয়েছে, এই কঠিন সময়ে বাংলাদেশের জনগণের পাশে রয়েছে ইরান। শহীদ শরিফ ওসমান হাদির পরিবার, সহকর্মী ও সমর্থকদের জন্য শান্তি ও মানসিক শক্তির প্রার্থনা করছেন তারা।
এছাড়া, বাংলাদেশের স্থায়ী শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি কামনা করেছে ইরান।
