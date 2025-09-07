ডাকসু নির্বাচনে অনিয়মের আশঙ্কা করে শিক্ষক নেটওয়ার্কের ১০ দাবি

ডাকসু নির্বাচনে অনিয়মের আশঙ্কা করে শিক্ষক নেটওয়ার্কের ১০ দাবি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ঘিরে অনিয়ম ও অস্বচ্ছতার আশঙ্কা প্রকাশ করে ১০ দফা দাবি জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি উত্থাপন করেন সংগঠনের সদস্যরা।
২০১৯ সালের ডাকসু নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে শিক্ষক নেটওয়ার্ক জানায়, নির্বাচন সর্বাঙ্গীণভাবে সুষ্ঠু হয়নি। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এবারের নির্বাচনের আগে থেকে নানা প্রস্তাব ও দাবি জানানো হয়েছে। এর মধ্যে কিছু আংশিক বাস্তবায়ন হলেও অনেক বিষয় এখনো উপেক্ষিত রয়ে গেছে।
শিক্ষক নেটওয়ার্কের ১০ দাবি
১. প্রবেশপথ বন্ধ না করে নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে; কারা প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করবে তা প্রকাশ করতে হবে।
২. নারী শিক্ষার্থীদের পরিচয় যাচাইয়ে নারী শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
৩. পোলিং অফিসার নিয়োগে স্বচ্ছতা আনতে হবে।
৪. ভোটগ্রহণের সময় বিকেল ৫টা পর্যন্ত বাড়াতে হবে।
৫. পোলিং এজেন্টদের ভেতরে থাকার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।
৬. গণমাধ্যমকর্মী ও পোলিং এজেন্টদের জন্য গাইডলাইন প্রকাশ করতে হবে।
৭. বুথের বাইরে লাইন ব্যবস্থাপনায় শিক্ষক ও অফিসার নিয়োগ দিতে হবে।
৮. গুজব বা ভুয়া তথ্য ছড়ালে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।
৯. পর্যবেক্ষক ও এজেন্টদের জন্য বিশ্রামকক্ষ রাখতে হবে।
১০. অস্বচ্ছতার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনকে জবাবদিহি করতে হবে।
