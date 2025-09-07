ডাকসু নির্বাচনের প্রচারণার শেষ দিন আজ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রচারণার শেষ দিন আজ। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) ডাকসু নির্বাচনের প্রচারণার শেষ দিন। তাই অধিকাংশ প্রার্থী ও তাদের সমর্থকরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বা ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। টিএসসি, মধুর ক্যান্টিন, বিভিন্ন হলের চত্বর ও পথঘাটে প্রার্থীরা লিফলেট বিতরণ করে ভোট প্রার্থনা করেছেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী, এবারের ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৯ হাজার ৭৭৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২০ হাজার ৮৭৩ জন এবং নারী ভোটার ১৮ হাজার ৯০২ জন।
আগামী ৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে একযোগে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন ঘিরে পুরো ক্যাম্পাসে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। প্রার্থীরা আশাবাদী যে শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্রিক চর্চার এ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে সঠিক প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করবেন।
এফএআর/এসএনআর/এমএস