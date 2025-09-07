শাবিপ্রবিতে গাঁজা সেবনরত অবস্থায় তিন বহিরাগতসহ আটক ৪

শাবিপ্রবিতে গাঁজা সেবনরত অবস্থায় তিন বহিরাগতসহ আটক ৪
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) ক্যাম্পাসে গাঁজা সেবনরত অবস্থায় তিন বহিরাগতসহ চারজনকে আটক করেছে প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত সাড়ে ১১টায় সেন্টার অব এক্সিলেন্স ভবনের পাশে তাদের আটক করা হয়। পরে বহিরাগত তিনজনকে পুলিশে সোপর্দ করে প্রক্টর অফিস।
প্রক্টরিয়াল বডির সূত্রে জানা গেছে, আটক তিন বহিরাগতের মধ্যে দুজন সিলেটের লিডিং ইউনিভার্সিটির ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের (২০২০-২১) শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও একজন মুরারিচাঁদ কলেজের (এমসি) সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। বাকি একজন শাবিপ্রবির গণিত বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মোখলেসুর রহমান জানান, ‘গতকাল রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে চারজনকে গাঁজা সেবনরত অবস্থায় পাওয়া যায়। বহিরাগত তিনজনকে জালালাবাদ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত শাবিপ্রবি শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী শাস্তির আওতায় আনা হবে।
জালালাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হারুনুর রশিদ জাগো নিউজকে বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরিয়াল বডির খবর পেয়ে আমরা তিনজনকে থানায় নিয়ে আসি। পরে তাদের অভিভাবকদের খবর দেওয়া হয়। আমরা অভিভাবকদের কাছ থেকে মুচলেকা নিয়ে তিনজনকে তাদের জিম্মায় হস্তান্তর করেছি।’
এসএইচ জাহিদ/আরএইচ/জেআইএম