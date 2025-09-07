ডাকসু নির্বাচন
আচরণবিধি ভঙ্গ করে ‘অপরাজেয় ৭১, অদম্য ২৪’ প্যানেলের মিছিল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের প্রচারণার শেষ দিনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে ‘অপরাজেয় ৭১ অদম্য ২৪’ প্যানেলের বিরুদ্ধে।
জানা যায়, নির্বাচনী প্রচারণার নির্ধারিত নিয়ম উপেক্ষা করে রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এই প্যানেল একটি মিছিল বের করে।
নির্বাচনী আচরণবিধি অনুযায়ী, প্রার্থীরা ও তাদের সমর্থকেরা পোস্টার, লিফলেট বিতরণ বা সীমিত আকারে পরিচিতিমূলক সভা-সমাবেশ করতে পারলেও জোরালো স্লোগান, মিছিল কিংবা শক্তি প্রদর্শনের সুযোগ নেই। ক্লাস-পরীক্ষায় ব্যঘাত ঘটে এমন কোনো কর্মকাণ্ডও করা যাবে না। অথচ ‘অপরাজেয় ৭১, অদম্য ২৪’ প্যানেলের প্রার্থীরা ক্যাম্পাসে মিছিল করে লাইব্রেরি ও বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক এলাকায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে।
ডাকসু নির্বাচন ঘিরে এমন কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অনেকে বলছেন, নিয়ম ভেঙে মিছিল করার মাধ্যমে নির্বাচনী পরিবেশ ব্যাহত হতে পারে এবং সহিংসতার আশঙ্কাও তৈরি হতে পারে।
এ বিষয়ে চিফ রিটার্নিং অফিসারের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা কোনো অভিযোগ পাইনি। যদি অংশীজনরা আমাদের কাছে অভিযোগ জানায় তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এফএআর/এএমএ/জিকেএস