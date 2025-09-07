৭৫ বছর বয়সে বিএ পাস সাদেক আলীকে বাউবির সংবর্ধনা

৭৫ বছর বয়সে বিএ পাস সাদেক আলীকে বাউবির সংবর্ধনা
৭৫ বছর বয়সী শিক্ষার্থী মো. সাদেক আলী প্রামাণিককে সংবর্ধনা দিয়েছে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি)। রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাসে এ সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়।
মো. সাদেক আলী এ বছর বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাশ করেন।
উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সাঈদ ফেরদৌস এবং ট্রেজারার অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত মোহা. শামীম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
সংবর্ধিত শিক্ষার্থী মো. সাদেক আলী প্রামাণিক বলেন, ‘ছোটবেলায় বাবা-মা হারিয়ে অনেক কষ্টের মধ্যে বেড়ে উঠেছি। আর্থিক সংকটে ইন্টারমিডিয়েটের পর পড়া ছাড়তে হয় এবং কৃষিকাজে মন দিয়ে পরিশ্রম করে জমিজমা, খামার ও বাগান গড়ে তুলি। ২০১৬ সালে পবিত্র হজ সম্পাদনের পর ছেলের উৎসাহে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ভালো ফলাফল করি। যা জীবনে নতুন অনুপ্রেরণা এনে দেয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ না পেলে জীবনের বড় একটি আক্ষেপ থেকে যেতো।’
উপাচার্য অধ্যাপক ড. এবি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, ‘অসুস্থ শরীর, ভাঙা পা, তবু ৭৫ বছর বয়সে বিএ পাশের এ গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয়, শিক্ষার কোনো বয়স নেই। সাদেক আলী অদম্য যোদ্ধা এ সমাজের বাতিঘর।’
মো. আমিনুল ইসলাম/আরএইচ/জিকেএস