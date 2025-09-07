জবিতে শিবিরের দুই দিনব্যাপী মনোসামাজিক স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা ইসলামী ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দুই দিনব্যাপী মনোসামাজিক স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর আড়াইটায় শান্ত চত্বর প্রাঙ্গণে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা শিবিরের সভাপতি মো. রিয়াজুল ইসলাম।
তিনি বলেন, আগামী ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর শহীদ সাজিদ একাডেমিক ভবনের নিচতলায় সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত এ ক্যাম্প চলবে। দুপুর ১টা ১৫ মিনিট থেকে আড়াইটা পর্যন্ত জোহরের নামাজ ও মধ্যাহ্নভোজের বিরতি থাকবে।
ক্যাম্পে শিক্ষার্থীরা ৬টি বিষয়ে সেবা নিতে পারবে- পরীক্ষা নিয়ে দুশ্চিন্তা, সম্পর্ক সংকট, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ, চাপজনিত স্মৃতিভ্রংশ, ডিভাইস আসক্তি ও জীবনযাত্রার পরিবর্তন। অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করবেন।
এছাড়া প্রথম দিন শহীদ সাজিদ ভবনের ২১৫ নম্বর কক্ষে ‘মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ: উন্নত জীবনের চাবিকাঠি’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। এতে বিশেষজ্ঞরা মানসিক চাপের কারণ ও তা মোকাবিলার উপায় নিয়ে আলোচনা করবেন।
সংগঠনটি জানায়, ক্যাম্পে অংশ নিতে হলে শিক্ষার্থীদের আগাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।
এ জন্য একটি গুগল ফর্ম লিংক দেওয়া হয়েছে:
শাখা শিবির সভাপতি মো. রিয়াজুল ইসলাম বলেন, আমরা সবসময়ই শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করার চেষ্টা করি। পড়াশোনার চাপ, সম্পর্কজনিত সংকট কিংবা পারিবারিক ও সামাজিক নানা কারণে শিক্ষার্থীরা প্রায়ই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কখনো হতাশা তাদের আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের দিকেও ঠেলে দেয়, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করেই এ মনো-সামাজিক স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে।
টিএইচকিউ/এনএইচআর/জিকেএস