ডাকসুতে সুষ্ঠু ভোটের দাবিতে ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’র বিক্ষোভ
আসন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণ ও ক্যাম্পাসে নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিতের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বামপন্থি ছাত্রসংগঠনগুলোর সমন্বয়ে গঠিত ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’ প্যানেল।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় মধুর ক্যান্টিন থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।
সমাবেশে প্যানেলের ভিপিপ্রার্থী শেখ তাসনীম আফরোজ ইমি বলেন, শিক্ষার্থীরা অধীর আগ্রহে ভোটের অপেক্ষায় আছেন। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে আহ্বান জানাই, যেন যথাযথভাবে ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট অনুষ্ঠিত হয়।
এজিএস প্রার্থী জাবির আহমেদ জুবেল বলেন, আমরা নির্বাচিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে গণরুম-গেস্টরুম সংস্কৃতি এবং মৌলবাদী প্রভাব চিরতরে নির্মূল করবো। শিক্ষার্থীদের উচিত তাদের পাশে দাঁড়ানো, যারা দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে।
এফএআর/ইএ/জেআইএম