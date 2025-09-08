ডাকসুর ৮ কেন্দ্রের প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে

ডাকসুর ৮ কেন্দ্রের প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন আগামীকাল। এ উপলক্ষে সব ধরনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি কেন্দ্র ঘুরে দেখা যায়, প্রস্তুতি প্রায় শেষের দিকে।
এছাড়া দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকরা প্রস্তুতির কাজ উপস্থিত থেকে তদারকি করছেন। শ্রমিকরা সাদা কাপড় দিয়ে বুথ তৈরি করছেন। কেউ বুথের জন্য বাঁশ স্থাপন করছেন। আবার কেউ বুথের বাইরে টেবিল স্থাপন করে তার ওপরে সাদা কাপড় লাগিয়ে পেরেক দিয়ে এঁটে দিচ্ছেন। কেউ কেউ পর্যাপ্ত আলোর জন্য লাইট এবং বাতাসের জন্য বৈদ্যুতিক পাখা লাগানোর কাজ করছেন।
এবারের ডাকসু নির্বাচনে মোট আটটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রগুলো হলো- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব, সিনেট ভবন, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র, ল্যাবরেটরি স্কুল, উদয়ন স্কুল, কার্জন হল, ভূতত্ত্ব বিভাগ এবং শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র।
ইতোমধ্যে কেন্দ্রগুলোর প্রস্তুতির বেশিরভাগই শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছে চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার অফিস। তারা সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন ও সম্পন্ন করতে বদ্ধপরিকর বলেও জানিয়েছেন।
