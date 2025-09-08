  2. ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন

ভোটকেন্দ্রে নেওয়া যাবে না মোবাইল-ব্যাগ-ইলেকট্রনিক ডিভাইস

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩৫ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভোটকেন্দ্রে নেওয়া যাবে না মোবাইল-ব্যাগ-ইলেকট্রনিক ডিভাইস
ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সময় ভোটাররা কেন্দ্রে কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, ভোটাররা ব্যাগ, মোবাইল ফোন, স্মার্ট ওয়াচসহ যে কোনো ধরনের ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস, পানির বোতল ও তরল জাতীয় কোনো পদার্থ নিয়ে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না।

এমএইচএ/এমআইএইচএস/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।