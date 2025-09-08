জাকসু নির্বাচন
আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ বাগছাসের প্রার্থী সিয়ামের বিরুদ্ধে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘন করে প্রচারণা চালানোর অভিযোগ উঠেছে জাবি বাগছাস সমর্থিত ‘শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম’ প্যানেলের জিএস প্রার্থী আবু তৌহিদ মোহাম্মদ সিয়ামের বিরুদ্ধে।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলের গেস্টরুমে ৪০-৫০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে মিটিং করেছেন বলে নিশ্চিত করেন হলের একাধিক শিক্ষার্থী।
অথচ নির্বাচনী আচরণবিধির ৭(খ) ধারায় বলা হয়েছে, নির্বাচনী প্রচারণার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ব্যতীত ২৫ জনের অধিক মানুষের একসঙ্গে জমায়েত হওয়া যাবে না।
আবাসিক হলটির শিক্ষার্থীরা জানান, জিএস প্রার্থী আবু তৌহিদ মোহাম্মদ সিয়াম হলের গেস্টরুমের দরজা বন্ধ করে ২৫ জনের বেশি ভোটারের উপস্থিতিতে ভোট চাচ্ছেন, নির্বাচনী ক্যাম্পেইন করছেন।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আবাসিক হলটির একজন নিরাপত্তারক্ষী বলেন, ‘গতকাল রাতে গেস্টরুমে কিছু মামা (শিক্ষার্থী) একত্রিত হয়ে মিটিং করছিল। পরে তারা রাস্তায় গিয়েও হট্টগোলের মতো অবস্থার সৃষ্টি করে।’
হলের আবাসিক শিক্ষার্থী তুহিন মিয়া বলেন, ‘রাতে সিয়াম ভাই হলের গেস্টরুমে অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী নিয়ে মিটিং করেন। এতে হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। মিটিং শেষে হলের সামনের রাস্তায় গিয়েও তারা ভিড় জমান। এটা যদি নির্বাচনী আচরণবিধির বিরুদ্ধে যায়, তাহলে প্রশাসনকে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানাই।’
অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে তৌহিদ সিয়াম বলেন, ‘কাজী নজরুল হলে আমরা কোনো প্রোগ্রাম করিনি। আমিসহ কয়েকজন হলে প্রচারণা চালাতে গিয়েছিলাম। পরে গেস্টরুমে কিছু শিক্ষার্থী ডাকলে তাদের সঙ্গে কথা বলি।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্য সচিব অধ্যাপক একেএম রাশিদুল আলম বলেন, আমাদের কাছে এখনো কোনো অভিযোগপত্র আসেনি। তবে অভিযোগ এলে আমরা বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেবো।
