ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী মন্দির নির্মাণের দাবিতে স্মারকলিপি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী মন্দির নির্মাণের দাবিতে স্মারকলিপি
শারদীয় দুর্গাপূজা চলাকালীন বিভাগগুলোতে পরীক্ষা স্থগিত রাখা এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে স্থায়ী মন্দির নির্মাণের জন্য পৃথকভাবে দাবি জানিয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা ও পূজা উদযাপন পরিষদ।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ড. অরবিন্দ সাহা এবং সাধারণ সম্পাদক পংকজ রায় সই করা এক স্মারকলিপি উপাচার্যের কাছে দেন সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা।
এতে বলা হয়, ক্যাম্পাসে স্থায়ী কোনো উপাসনালয় না থাকায় পূজা-পার্বণ ও অন্যান্য ধর্মীয় কার্যক্রম পালন করতে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে স্থায়ী মন্দির নির্মাণের দাবি জানান তারা।
এর আগে গত ৭ সেপ্টেম্বর উপাচার্য বরাবর এক দরখাস্তের মাধ্যমে পূজার মধ্যে সেমিস্টার পরীক্ষা না নেওয়ার অনুরোধ জানান সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা।
তারা উল্লেখ করেন, দুর্গাপূজা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। এসময় পরীক্ষার কারণে শিক্ষার্থীদের পূজা উদযাপন ব্যাহত হবে। পাশাপাশি ধর্মীয় সহনশীলতা ও সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে। তাই পূজার সময়সূচিতে পরীক্ষা না রাখার জন্য প্রশাসনের প্রতি আবেদন জানানো হয়।
ইরফান উল্লাহ/এসআর/এএসএম