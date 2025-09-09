ডাকসু নির্বাচন
ঢাবির আশপাশে বিএনপি-জামায়াত কর্মীদের ভিড়
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন কেন্দ্র করে মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর নীলক্ষেত, কাঁটাবনসহ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিপুলসংখ্যক মানুষের সমাগম ঘটে। তাদের অনেকে প্রকাশ্যে নিজেদের সাধারণ উৎসুক জনতা হিসেবে দাবি করলেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ব্যক্তি জানিয়েছেন, এসব ব্যক্তির বড় অংশই বিএনপি ও জামায়াতের কর্মী-সমর্থক।
নীলক্ষেত এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণ থেকে নিউমার্কেট অভিমুখী সড়কের দুই পাশে অবস্থান নেন লোকজন। বাম পাশে বিএনপির নেতাকর্মীরা দাঁড়ান, আর ডান পাশে অবস্থান নেন জামায়াতের নেতাকর্মীরা। এতে এলাকা দুই দলের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তবে কোনো ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি হয়নি।
এদিকে, বিকেলে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের আহ্বায়ক এনামুল হক এনামের নেতৃত্বে সংগঠনের নেতাকর্মীরা জাতীয় প্রেস ক্লাব এলাকায় জড়ো হন। ভোট নেওয়া শেষে তারা নয়াপল্টনের দলীয় কার্যালয়ের দিকে রওয়ানা দেন।
ডাকসু নির্বাচন প্রসঙ্গে ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেন, ‘তুলনামূলক শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ হয়েছে। কিছু বিতর্ক আছে, একাধিক ব্যালট পেপার পাওয়া গেছে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সব সময় গণতন্ত্র ও মুক্তির পথ দেখায়।’
ছাত্রদলের আরেক সাবেক সভাপতি ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, ‘আমি ছাত্রদলের প্যানেলের ফলাফল নিয়ে আশাবাদী।’
