ডাকসু ভোটে কারচুপির অভিযোগে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ছাত্রদলের বিক্ষোভ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলে বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ঘুরে বিক্ষোভ মিছিল করছেন ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী এবং সংগঠনটির নেতাকর্মীরা।
ছাত্রদল প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খানের নেতৃত্বে এ বিক্ষোভকালে তারা ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে গিয়ে নারী শিক্ষার্থীদের বাধার মুখে পড়েন।
ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ৮টার দিকে ল্যাবরেটরি স্কুল কেন্দ্রের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন। তারা এ সময় ‘সাদিক কায়েম ভোট চোর’, ‘শিবির ভোট চোর’ ইত্যাদি স্লোগান দেন। বিক্ষোভের একপর্যায়ে ওই কেন্দ্র-সংশ্লিষ্ট শামসুন্নাহার হলের নারী প্রার্থীরা তাদের বাধা দেন।
শামসুন্নাহার হলের প্রার্থীদের দাবি, ভিপি পদপ্রার্থী আবিদুলের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ কেন্দ্রে কোনো ভোট কারচুপি হয়নি। তারা শুরু থেকেই কেন্দ্রের আশপাশেই অবস্থান করছেন। এখন হঠাৎ ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা এসে বলছেন যে এখানে কারচুপি হচ্ছে। তারা মিথ্যা অভিযোগ এনে নির্বাচনকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করছেন।
ল্যাবরেটরি স্কুল কেন্দ্রে বাধার সম্মুখীন হওয়ার পর আবিদুলের নেতৃত্বে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কেন্দ্রের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন।
এমএইচএ/একিউএফ/এমএস