নেতাকর্মীদের শিবির সভাপতি
ধৈর্য ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবিলা করুন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান পরিস্থিতি নিয়ে ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের ধৈর্য ও প্রজ্ঞার সঙ্গে মোকাবিলা করার আহ্বান জানিয়েছেন সংগঠনটির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাতে ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি বলেন, বিজয় শিক্ষার্থীদেরই হবে। আমি ইসলামী ছাত্রশিবিরের সব দায়িত্বশীল, জনশক্তি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ভাই ও বোনদের প্রতি অনুরোধ করছি— আপনারা ধৈর্য ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবিলা করুন। শান্ত থাকুন। কারও ফাঁদে পা দেবেন না। দিনশেষে আপনাদের বিজয় নিশ্চিত ইনশা আল্লাহ।
তিনি আরও উল্লেখ করেন, ছাত্রশিবির সবসময় শিক্ষার্থীদের অধিকার ও ন্যায্যতার পক্ষে অবস্থান করে আসছে।
