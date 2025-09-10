  2. ক্যাম্পাস

জাকসু প্রর্থী তানভীর

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন-যোগাযোগ খাতে অনিয়ম দূর করতে চাই

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০১:৫২ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন-যোগাযোগ খাতে অনিয়ম দূর করতে চাই

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে পরিবহন ও যোগাযোগ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মো. তানভীর রহমান। কখনো বিভিন্ন রুটে বাস বৃদ্ধির দাবিতে ‌বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের অফিসে কিংবা পরিবহন সংকটের সমাধান খুঁজতে উপদেষ্টার অফিসে ঘুরে বেড়ানো তানভীর পরিবহন খাতের সংকট ও অনিয়ম দূর করার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

তানভীর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ও নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) এর জাবি শাখার আহ্বায়ক। গত ১০ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরাবর ক্যাম্পাসের পরিবহন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চিঠি দিয়েছিলেন তিনি।

গত ১ জুন পরিবহন সংকট তুলে ধরতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার সাক্ষাতের জন্য আবেদন করেন তানভীরসহ কয়েকজন।

পরে গত ১৮ জুন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী আনিসুজ্জামান চৌধুরীকে চিঠি দেন যাতে তিনি উপদেষ্টা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে জানানোর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন সংকট নিরসনে ব্যবস্থা নেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন-যোগাযোগ খাত সংকটে দূর করতে চাই

তানীভর রহমান বলেন, ‘গত ২৪ জুন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও নিসচার জাবি শাখা থেকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন সংকট নিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টাকে সাক্ষাতের জন্য চিঠি দেওয়া হয়। তিনি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন।

তানভীর প্রতিশ্রুতি দেন শুধু পরিবহন সংকট নয়, দীর্ঘদিনের ভোগান্তি দূর করে শিক্ষার্থীদের নিরাপদ যোগাযোগ নিশ্চিত করতে চান। আর এজন্যই ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ ফুটপাত নির্মাণ, যাতায়াত ব্যবস্থা, বাসের লাইভ ট্র্যাকিং অ্যাপ চালু, বিভিন্ন ফটকে নিরাপত্তাসহ আধুনিক বাইক ও সাইকেল স্ট্যান্ড নির্মাণ, বাস ট্রিপের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বন্ধ রুটে বাস চালু করা, ছুটির দিনে বিভাগীয় শহরগুলোতে বাস সার্ভিসের উদ্যোগ নিতে চান।

পরিবহন ও যোগাযোগ সম্পাদক পদপ্রার্থী তানভীর রহমান বলেন, ‘দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি ঢাকার শিক্ষার্থীরা পরিবহন খাতে কতটা হয়রানির শিকার হয়। ঢাকায় বাসা হওয়ায় নিজেও প্রতিদিন এই ভোগান্তির মধ্য দিয়ে ক্যাম্পাসে যাতায়াত করি। পরিবহন খাতে চরম অনিয়ম ও সংকট শিক্ষার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট করে এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছে না।’

মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এমএন/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।