  2. ক্যাম্পাস

জাকসু নির্বাচন বৃহস্পতিবার, ২১ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০৩:৩৫ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাকসু নির্বাচন বৃহস্পতিবার, ২১ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ বৃহস্পতিবার। সকাল ৮টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১টি কেন্দ্রে একযোগে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকালে নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মো. মনিরুজ্জামান। সার্বিক নিরাপত্তা ও শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্ব স্ব হলে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এতে ১১টি ছাত্র হল ও ১০টি ছাত্রী হলে ভোটগ্রহণ হবে।

জাকসু নির্বাচন বৃহস্পতিবার, ২১ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ

২১টি ভোটকেন্দ্রে বুথ থাকবে ২২৪টি। ২১ জন রিটার্নিং কর্মকর্তা, ৬৭ জন পোলিং কর্মকর্তা ও ৬৭ জন সহকারী পোলিং কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকসহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পুলিশের ১ হাজার ২০০ সদস্য মোতায়েন থাকবে।

এবার জাকসুর ২৫টি পদে লড়ছেন ১৭৭ জন প্রার্থী। নির্বাচনের ভোটার ১১ হাজার ৮৯৭ জন।

মো. রকিব হাসান প্রান্ত/আরএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।