ডাকসু নির্বাচন
গণতান্ত্রিক চর্চায় পরাজয় মানতে আপত্তি নেই: জিএস প্রার্থী বাকের
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে গণতান্ত্রিক চর্চার স্বার্থে নিজের পরাজয় মেনে নিতে কোনো আপত্তি নেই বলে জানিয়েছেন সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আবু বাকের মজুমদার।
নির্বাচনের পরদিন বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে দেওয়া এক পোস্টে বাকের এ কথা বলেন।
বাকের বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস) সমর্থিত বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেল থেকে নির্বাচন করে ২ হাজার ১৩১ ভোট পেয়েছেন। যেখানে ১০ হাজার ৭৯৪ ভোট পেয়ে জিএস নির্বাচিত হয়েছেন ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থী এসএম ফরহাদ। এ ক্ষেত্রে ভোট টানার দিক দিয়ে বাকের হয়েছেন চতুর্থ।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ডাকসু ও হল সংসদে যাদের নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করেছেন, তাদের সবাইকে ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে আন্তরিক অভিনন্দন জানান বাকের।
এ ছাত্রনেতা বলেন, ‘গতকাল (মঙ্গলবার) উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন সম্পন্ন হলেও কিছু জায়গায় অনিয়ম ও অসঙ্গতির অভিযোগ উঠেছে। তারপরও গণতান্ত্রিক চর্চায় পরাজয় মেনে নিতে আমার কোনো আপত্তি নেই।’
এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবার পা ফেলতে গিয়ে শিখেছেন জানিয়ে বাকের আরও বলেন, ‘খুব দুঃসময়েও এ ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের জন্য সবকিছু বাজি ধরেছি। আমার ছাত্রজীবনের স্বপ্ন ছিলো শেখ হাসিনার পতন, সেটি সফল হয়েছে। যতদিন এ ক্যাম্পাসে থাকবো, ততদিন আপনাদের সাথেই আছি।’
একিউএফ/এমএস