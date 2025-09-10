সেরা লেখক সম্মাননা পেলেন জবির ১৭ শিক্ষার্থী
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) লেখক সম্মেলন ও নবীনবরণ-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশে তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, জবি শাখার উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের ভিসি রুমে বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) এই অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে সেরা লেখক সম্মাননা পুরস্কার পেয়েছেন জবির ১৭ জন শিক্ষার্থী।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় লেখক ফোরামের সভাপতি আব্দুল কাদের নাগিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম।
অনুষ্ঠান সেরা লেখক পুরস্কার পাওয়া শিক্ষাথৃীরা হলেন সোহানুর রহমান, মাইসা ফাহমিদা ইসলাম, সাদিয়া সুলতানা রিমি, হেনা শিকদার, মিশকাতুল ইসলাম মুমু, ইশতিয়াক হোসেন রাতুল, নিশাত বিনতে আনসার, গোলাম মাওলা হাবিব, মোহাম্মদ রিফাত হোসেন, ইতু মনি, ইমতিয়াজ উদ্দিন, উর্মিলা আক্তার ঝিনুক, নাদিরা অর্পা, চম্পা আক্তার, সাবরিনা জাহান, হাবিব উল্লাহ ও মোছা. হেপী।
সেরা লেখকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন।
বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরামকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেরা লেখক পুরস্কার পাওয়া জবি শিক্ষার্থী ইশতিয়াক হোসেন রাতুল বলেন, আজ আমি খুবই খুশি। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি।
আরেক সেরা লেখক নিশাত বিনতে আনসার বলেন, আমাদের লেখক সত্তার পূর্ণ জাগরণ ঘটিয়েছে বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম। তরুণ লেখকদের জন্য এটা অনেক সম্মানের।
সম্মেলনে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আড়াই শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেন। দিনব্যাপী এই আয়োজনে লেখা প্রদর্শনী, সেমিনার, ক্যারিয়ার গঠনের ওপর আলোচনা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, কুইজ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. রইছ উদ্দীন, প্রক্টর অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক, জবি ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল, যুগ্ম আহ্বায়ক মাহমুদুল হাসান. জবি শাখা শিবিরের সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম প্রমুখ।
টিএইচকিউ/এমএমকে/জিকেএস