জাকসু নির্বাচনে নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণে ৮০ সিসি ক্যামেরা
দীর্ঘ ৩৩ বছর পর বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন। কেন্দ্রীয় ও ২১টি হল সংসদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ হবে ২১টি হলের ২২৪ বুথে। নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণে স্থাপন করা হয়েছে ৮০টি সিসি ক্যামেরা।
বিষয়টি নিশ্চিত করেন জাকসু নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মো. মনিরুজ্জামান।
তিনি জানান, নির্বাচনের সার্বিক নিরাপত্তা ও শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্ব স্ব হলে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ১১টি ছাত্র হল ও ১০টি ছাত্রী হল মিলে মোট ২১ হলে ২১টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।
২১টি ভোটকেন্দ্রে বুথ থাকবে ২২৪টি। ২১ জন রিটার্নিং কর্মকর্তা, ৬৭ জন পোলিং কর্মকর্তা ও ৬৭ জন সহকারী পোলিং কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকসহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পুলিশের এক হাজার ২০০ সদস্য মোতায়েন থাকবে।
এবার জাকসুর ২৫টি পদে লড়ছেন ১৭৭ জন প্রার্থী। নির্বাচনের ভোটার ১১ হাজার ৮৯৭ জন।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এসআর/জিকেএস