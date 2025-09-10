পূর্ণাঙ্গ উপাচার্য পেলো বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

পূর্ণাঙ্গ উপাচার্য পেলো বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) পূর্ণাঙ্গ উপাচার্য (ভিসি) হিসেবে চার বছরের জন্য নিয়োগ পেয়েছেন বর্তমান অন্তর্বর্তী উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলম।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।
টানা ২৯ দিনের আন্দোলনের মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী উপাচার্য অধ্যাপক ড. শূচিতা শরমিনকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয় সরকার। পাশাপাশি উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানী ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মামুনুর রশীদকেও একই সঙ্গে সরিয়ে দেওয়া হয়।
এরপর গত ১৩ মে অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলম।
