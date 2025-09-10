আসিফ নজরুল
ডাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে ট্যাগের রাজনীতির ভূমিধস পরাজয় হয়েছে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলে ভূমিধস জয়ের মাধ্যমে ট্যাগ দেওয়ার রাজনীতির ভূমিধস পরাজয় হয়েছে। এমনটাই মনে করছেন অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।
নির্বাচনের পরদিন বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) নিজের ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক আসিফ নজরুল এ মনোভাব প্রকাশ করেন।
উপদেষ্টা সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ‘ডাকসু নির্বাচনে বিজয়ী ছাত্রশিবিরের নেতাদের অভিনন্দন। স্বতন্ত্র প্রার্থী যারা জিতেছেন তাদের অভিনন্দন। অভিনন্দন এ নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেওয়া সব অংশগ্রহণকারীকে।’
এখন ছাত্রশিবিরের বিশাল বিজয় নিয়ে নানা বিশ্লেষণ চলছে উল্লেখ করে আসিফ নজরুল বলেন, ‘আমি শুধু একটা কথা বলবো- এ নির্বাচনের মাধ্যমে ট্যাগ দেওয়ার রাজনীতির ভূমিধস পরাজয় হয়েছে। হাসিনার আমলে শিবির ট্যাগ দিয়ে অগণিত শিবিরকর্মী ও সাধারণ ছাত্রের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন হয়েছে। শিবির সন্দেহে পেটানোর পর পুলিশে সোপর্দের ঘটনা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক। আমি অবিরামভাবে এর তীব্র প্রতিবাদ করেছি। নানা হুমকি ও আক্রমণ এসেছে, কখনো থামিনি।’
এমন বিষয়কে ভিত্তি করে আসিফ নজরুল ‘আমি আবুবকর’ নামের একটি উপন্যাস লিখেছেন বলেও জানান।
শিবিরের নেতাদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, ‘গণ-অভ্যুত্থানকারী সবাইকে নিয়ে একসাথে কাজ করুন। সলিমুল্লাহ হলে জুমার নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় হলের ভেতর দিয়ে যেতাম। বারান্দায় চৌকি, মশারি আর ভাঙা টেবিল-চেয়ার দেখে বস্তির মতো লাগতো। ক্যানটিন দেখে মনে হতো লঙ্গরখানা আর রুমগুলোর ভেতর তো উঁকি দিতেই ইচ্ছে হতো না। কতোকিছু নেই আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কতো সমস্যা এখানে। আশা করি, ফ্যাসিস্টমুক্ত এ বাংলাদেশে ঢাবির অন্তত আবাসিক শিক্ষাথীদের কিছু গুরুতর সমস্যা আপনারা দূর করে যাবেন।’
উল্লেখ, ডাকসু নির্বাচনে ২৮টি পদের মধ্যে ২৩টিতেই জয়ী হয়েছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের সদস্যরা। সহ-সভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সহ-সাধারণ সম্পাদকসহ (এজিএস) ১২টি সম্পাদকীয় পদ পেয়েছে তারা। সেই সঙ্গে ১৩টি সদস্য পদের মধ্যে ১১টিই তাদের দখলে গেছে তারা। বাকি পাঁচটি পদে জয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা।
ভিপি পদে ছাত্রশিবিরের নেতা আবু সাদিক কায়েম, জিএস পদে এসএম ফরহাদ এবং এজিএস পদে মহিউদ্দীন খান জয়ী হয়েছেন।
