মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের কবর জিয়ারত করলেন সাদিক কায়েম-ফরহাদরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৩ পিএম, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের কবর জিয়ারত করলেন সাদিক কায়েম-ফরহাদরা
রায়েরবাজারের শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে ডাকসু নির্বাচনে জয়ী ছাত্রশিবিরের নেতারা/ সংগৃহীত

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের কবর জিয়ারত করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে জয়ী ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’-এর নেতারা।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে রায়েরবাজারে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা। এর আগে ২৪-এর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের কবরস্থানে গিয়ে দোয়া-মোনাজাত করেন তারা।

এসময় ডাকসু নেতারা জানান, ৭১ এবং ২৪-এর শহীদদের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে এগিয়ে যেতে চান তারা। ডাকসুর নবনির্বাচিত ভিপি সাদিক কায়ম বলেন, যেভাবে জুলাই আন্দোলনে কাজ করেছেন সেভাবেই ঢাবি থেকে গণতান্ত্রিক বার্তা সর্বত্র পৌঁছে দিতে চান তারা।

তিনি বলেন, শহীদরা আমাদের প্রেরণার বাতিঘর। তাদের আকাঙ্ক্ষা নতুনভাবে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য চেষ্টা করবে নতুন কমিটি।

