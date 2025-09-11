ফয়জুল করিম
ডাকসু নির্বাচনে বাম-রামের নিপাত, ভারতপন্থিদের কবর হয়েছে
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ ফয়জুল করিম বলেছেন, ডাকসু নির্বাচনে বাম-রামের নিপাত হয়েছে। ভারতপন্থিদের সেখানে চিরতরে কবর হয়েছে। আমরা মনে করি এখানে ইসলামের উত্থান হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান মিলনায়তনে শাখা ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের উদ্যোগে ক্যারিয়ার গাইডলাইন ফর ফ্রেশার্স-২০২৫ অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
এসময় ডাকসুর ইতিহাস তুলে ধরে ফয়জুল করিম বলেন, ‘সলিমুল্লাহ নিজের ওয়াকফকৃত জমিতে মুসলমানদের জন্য যে বিশ্ববিদ্যালয় করেছিলেন, সেখানে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সেখানে আমরা কোণঠাসা ছিলাম। মুসলমানদের ঠিকমতো চলতে দেওয়া হয়নি। বুক ফুলিয়ে হাঁটতে পারেনি। সেখানে এই নির্বাচনের মাধ্যমে বামদের পতন হয়ে ইসলামপন্থিদের বিজয় হয়েছে। এই ডাকসু যারা পরিচালনা করবেন, তারাইতো একসময় গোটা বাংলাদেশ পরিচালনা করবেন।’
নির্বাচনে পিআর পদ্ধতি ও ইসলামি দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি পিআর পদ্ধতির নির্বাচন বাংলাদেশে সবচেয়ে নিরাপদ নির্বাচন ব্যবস্থা। এখানে ফ্যাসিস্ট তৈরি হবে না। জাতীয় এক সংসদ গঠিত হবে। সব আদর্শের মানুষ এখানে যেতে পারবে। পেশিশক্তির ব্যবহার থাকবে না, সেন্টার দখল হবে না, কালো শক্তির হাত থাকবে না। আমরা সব ইসলামি দলগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনের চিন্তা করছি। আগামীতে ইসলামের পক্ষে একটা বাক্স দেওয়ার চেষ্টা করবো। এখন প্রশাসনের যে অবস্থা তাতে এই প্রশাসন কোনোভাবেই সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে পারবে না। প্রশাসনে সংস্কার না হলে, প্রশাসনকে ঢেলে না সাজালে প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন হবে।’
অনুষ্ঠানে সংগঠনটির সভাপতি ইসমাইল হোসেন রাহাতের সভাপতিত্বে প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় সভাপতি ইউসুফ আহমদ মনসুর।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলা সভাপতি আহমদ আলী, ঝিনাইদহ জেলা সভাপতি ডা. এইচ এম মোতাজুল করিম, কেন্দ্রীয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আহ্বায়ক আশিকুল ইসলাম, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট জমারত আলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও পাবলিক স্পিকার মোহাম্মদ হিরা সরকারসহ সংগঠনের সাবেক ও বর্তমান নেতাকর্মী।
ইরফান উল্লাহ/এসআর/জিকেএস